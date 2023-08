Découvrez le Vigan en Quercy : parcours sonore à travers l’histoire du village Le Vigan En Quercy Le Vigan, 17 septembre 2023, Le Vigan.

Découvrez le Vigan en Quercy : parcours sonore à travers l’histoire du village Dimanche 17 septembre, 16h00 Le Vigan En Quercy Gratuit. Entrée libre. Pas besoin d’avoir un smartphone, la visite se fera en version sonorisée pour tous.

Marchez et voyagez à travers l’histoire du village.

Le parcours sonore du Vigan en Quercy propose un itinéraire pédestre auditif, immersif et réalisable en toute autonomie, à pied ou à vélo. Laissez-vous guider à travers le village par le son mélodieux des voix de ses Viganaises. Plongez dans l’univers et les anecdotes du village quercynois, autrefois appelé Carbonnac.

Nous partirons de la forge, en face de l’abbatiale.

Le Vigan En Quercy le vigan 46300 Le Vigan 46300 Lot Occitanie http://leviganenquercy.org/ https://www.facebook.com/LeViganEnQuercy/;https://www.instagram.com/leviganenquercy/ Aux portes de la Dordogne et des Causses du Quercy, le Vigan est une commune du département du Lot située en région Occitanie. En plein cœur de la Haute Bouriane, le village fut le berceau d’une histoire riche et pourvue d’anecdotes dont le Parcours Patrimoine révèle quelques aspects encore visibles de nos jours. Son origine remonte à l’époque gallo-romaine. L’abbatiale Notre-Dame-de-l’Assomption datant des 13e et 14e siècles, n’est que le point d’orgue d’une série d’étapes authentiques et passionnantes à découvrir. Depuis son ancienne forge, le Lavoir communal, l’ancienne Bascule, la rue de l’Ancien Hôpital, en passant par la Chapelle Sainte Rondine magnifiquement restaurée, une multitude de lieux témoignent du passé de ce bourg dynamique et prospère. Aujourd’hui, seuls les historiens et certains anciens se souviennent des histoires d’antan. Pourtant, les pierres de taille et les vestiges ancestraux sont bien là, et nous les révèlent. Faisons un tour dans ce terroir, et au détour d’une ruelle, prenons le temps d’imaginer ce que fut la vie autrefois. Depuis le plaisir des yeux, des oreilles et des papilles, le pays Viganais n’a pas fini de nous surprendre. Parking devant le Presbytère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

