Visite libre du parcours sonore Le Vigan En Quercy Le Vigan, 15 septembre 2023, Le Vigan.

Visite libre du parcours sonore 15 – 17 septembre Le Vigan En Quercy Gratuit. Entrée libre.

Marchez et voyagez à travers l’histoire du village :

Le Parcours Sonore du Vigan En Quercy vous propose un itinéraire pédestre auditif, immersif et réalisable en toute autonomie, que ce soit à pied ou à vélo. Laissez-vous guider à travers le village en écoutant les voix mélodieuses de ses habitantes. Plongez dans l’univers et les anecdotes de ce village quercynois, autrefois nommé Carbonnac. Pour en savoir plus, visitez www.parcours-sonore.org.

Comment ça marche ? :

L’itinéraire pédestre dure environ une heure et comporte douze étapes à suivre. Chaque étape est accompagnée d’une bulle sonore que vous pouvez écouter en scannant son QR code sur la fiche du parcours, imprimée au préalable, ou tout simplement depuis votre smartphone en un clic.

Le numérique au service de l’histoire :

Ce Parcours a été conçu et réalisé grâce à la précieuse collaboration de Max Aussel, historien-paléographe viganais et disciple de Jean Lartigaut, un éminent historien et médiéviste français spécialiste du Quercy. Il met en avant le petit patrimoine, témoin précieux de la vie villageoise d’autrefois. Le Parcours se termine à l’Abbatiale Notre-Dame-de-l’Assomption, classée monument historique en 1893, qui est également connue des pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle.

Éco-tourisme :

Profitez d’une activité originale et respectueuse de l’environnement et des individus. Étant accessible depuis un smartphone et zéro-carbone, le Parcours ne nécessite aucune signalétique ni technologie polluante. Il peut être suivi en toute autonomie, à pied ou à vélo, en famille ou entre amis, respectant ainsi les contraintes de distanciation physique. Vous pouvez même le conclure par une séance de yoga au bord du lac, comme indiqué à la fin de la fiche du Parcours.

Une initiative citoyenne et bienveillante :

L’Association Vigan En Quercy est à but non lucratif et vise à valoriser le Vigan à travers son petit et grand patrimoine, de manière inclusive et bienveillante. Sa création a nécessité deux années de recherches historiques et de collecte de témoignages. La fondatrice et son équipe de volontaires enthousiastes ont choisi de donner la parole à douze Viganaises. Pour une fois, ce sont les femmes qui racontent l’Histoire !

Il est important de noter que les noms de rues féminins représentent entre 2% et 5% en France, et qu’une femme est citée pour cinq hommes dans les manuels scolaires.

Sources : https://www.data.gouv.fr/fr/reuses/parite-dans-les-noms-donnes-aux-rues-et-son-evolution-ces-dernieres-annees/ et https://www.inegalites.fr/La-place-des-femmes-dans-les-manuels-scolaires.

Le Vigan En Quercy 46300 Le Vigan Le Vigan 46300 Lot Occitanie http://leviganenquercy.org/ https://www.facebook.com/LeViganEnQuercy/;https://www.instagram.com/leviganenquercy/ [{« link »: « http://www.parcours-sonore.org »}, {« link »: « https://www.data.gouv.fr/fr/reuses/parite-dans-les-noms-donnes-aux-rues-et-son-evolution-ces-dernieres-annees/ »}, {« link »: « https://www.inegalites.fr/La-place-des-femmes-dans-les-manuels-scolaires »}, {« link »: « https://www.inegalites.fr/La-place-des-femmes-in-den-manu-scolars »}, {« link »: « http://www.inegalites.fr/La »}] Aux portes de la Dordogne et des Causses du Quercy, Le Vigan est une commune du département du Lot située en région Occitanie. En plein cœur de la Haute Bouriane, le village a été le berceau d’une histoire riche et ponctuée d’anecdotes que le Parcours Patrimoine met en lumière avec des aspects encore visibles de nos jours. Son origine remonte à l’époque gallo-romaine. L’abbatiale Notre-Dame-de-l’Assomption, datant des XIIIe et XIVe siècles, n’est qu’un élément marquant d’une série d’étapes authentiques et passionnantes à découvrir. Depuis son ancienne forge jusqu’au lavoir communal, en passant par l’ancienne bascule et la rue de l’Ancien hôpital, et en atteignant la magnifiquement restaurée chapelle Sainte-Rondine, une multitude de lieux témoignent du passé de ce bourg dynamique et prospère.

Aujourd’hui, seuls les historiens et quelques anciens se souviennent des histoires d’antan. Pourtant, les pierres de taille et les vestiges ancestraux sont bel et bien présents, et ils nous les révèlent. Laissons-nous emporter dans ce terroir et, au détour d’une ruelle, prenons le temps d’imaginer ce qu’était la vie autrefois. À travers le plaisir des yeux, des oreilles et des papilles, le pays Viganais continue de nous surprendre et ne cesse d’émerveiller. Parking devant le presbytère.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T09:00:00+02:00 – 2023-09-15T23:00:00+02:00

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T23:00:00+02:00

©B.Ferrier