Le Vieux-Versailles, des origines à nos jours Office de Tourisme de Versailles

Le Vieux-Versailles, des origines à nos jours Office de Tourisme de Versailles, 8 juillet 2022, . Le Vieux-Versailles, des origines à nos jours

du vendredi 8 juillet au vendredi 19 août à Office de Tourisme de Versailles

Devenu quartier d’une ville nouvelle, l’ancien village rassemble des témoins des règnes successifs. Mais son heure de gloire fut sans contexte le règne de Louis XV, qui le transforma en une véritable cité ministérielle, encore intacte… Découvrez Versailles avant Versailles ! Le petit village massé autour de l’église Saint-Julien sortit de l’anonymat de par la volonté du roi de France, qui choisit d’y fixer sa résidence… Office de Tourisme de Versailles 1 bis rue du Jeu de Paume, 78000 Versailles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-08T17:00:00 2022-07-08T18:30:00;2022-08-19T17:00:00 2022-08-19T18:30:00

Détails Autres Lieu Office de Tourisme de Versailles Adresse 1 bis rue du Jeu de Paume, 78000 Versailles lieuville Office de Tourisme de Versailles

Office de Tourisme de Versailles https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//