Le Vieux Seynod sur la butte Saint-Martin 2021-09-18 10:00:00 10:00:00 – 2021-09-19 12:00:00 12:00:00 Butte Saint-Martin 73 Avenue des Neigeos

Annecy Haute-Savoie

Annecy Haute-Savoie En parcourant la butte de l’ancien chef-lieu de Seynod, goûtez à l’histoire religieuse, civile et rurale de cette vaste commune de l’ouest annécien.

Visite conduite par Céline Barbier-Kezel, guide-conférencière agréée par le ministère de la Culture. contact.culture@annecy.fr +33 4 50 33 45 14 http://musees.annecy.fr/ dernière mise à jour : 2021-08-09 par Musées d’Annecy

