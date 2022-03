Le Vieux roi en son exil Théâtre Municipal Berthelot, 13 avril 2022, Montreuil.

August, parfois, ne reconnaît plus son fils Arno, comme il ne reconnaît plus les lieux, ni ne sait plus qui est vivant ou mort – et Arno ne reconnaît plus son père, de plus en plus exilé dans le monde étrange de la démence. Refusant de le résumer à son statut de malade, Arno enquête sur le mystère qu’est devenu August et, re-tissant sa relation avec lui, réhabilite un être apparemment en déclin dans toute son humanité et sa grandeur. Avec Le vieux roi en son exil, l’auteur autrichien Arno Geiger signe un texte remarquable sur un sujet sensible, dont la jeune metteure en scène Pauline Masson s’empare pour son troisième spectacle, poursuivant ainsi un travail sur la langue, le souffle, et l’incroyable faculté de transformation de l’être humain. Cie La Santé des Contrastes D’après le roman d’Arno Geiger – © 2011 Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG, München – Traduction française d’Olivier Le Lay – © Éditions Gallimard pour la traduction Avec : François Clavier et Claude Guedj Adaptation et mise en scène : Pauline Masson Collaboration artistique : Flavie Hennion Concept scénographique : Delphine Lanza et Dorian Rossel Réalisation et construction du décor : Delphine Sainte-Marie et Olivier Berthel Création lumières : Camille Wolff, sous le regard de Mathilde Chamoux Création son : Bernard Valléry

Tarifs: 15€ / 10€ / 8€ / 5€

Théâtre – Durée : 1 h 15 – Dès 14 ans

Théâtre Municipal Berthelot 6 rue Marcellin Berthelot 93100 Montreuil Montreuil Seine-Saint-Denis



