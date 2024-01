Marché du Vieux-Port Le Vieux-Port Marseille 1er Arrondissement, lundi 1 janvier 2024.

Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-01 08:00:00

fin : 2024-12-31 13:00:00

Le nouveau Grand Marché alimentaire du Vieux-Port.

La Ville de Marseille installe un nouveau marché alimentaire tous les dimanches matin de 8h à 13h sur le Vieux-Port.



Ce marché inédit prendra place quai de la Fraternité, de l’Ombrière à la Samaritaine et comptera une trentaine d’étals de produits de qualité et de saison issus de filières en circuit court.

Les nouveaux exposants proposeront fruits, légumes, fromages, charcuteries et viandes, produits de la mer, épices et plantes aromatiques, boissons, pain, plats cuisinés, etc

Des espaces « fooding », sous forme de food-trucks, seront également installés en plus de l’habituel marché aux poissons.



Engagée pour mettre en valeur la diversité des productions agricoles et de la gastronomie méditerranéennes tout en faisant de ce dispositif inédit un rendez-vous hebdomadaire pour toutes et tous, la Ville de Marseille organisera également sur le marché des animations, des conférences et des ateliers de cuisine.





Dimanche 10 décembre : marché spécial Noël avec dégustations et animations



L e marché alimentaire du Vieux-Port propose, ce dimanche 10 décembre, diverses animations en lien avec les fêtes de fin d’année.



Fotobooth

Déambulation

Le lutin de Noël vous confectionne des ballons en forme d’animaux et vous invite à découvrir les 13 desserts.

Fabrication d’un santon (enfants)

Je fabrique mon santon en partenariat avec l’association des santonniers de Provence (Monsieur Bouvier)

Confection de biscuits de Noêl (enfants)

Animation de 9h à 11h sous forme d’ateliers d’une durée d’environ 8 à 10 minutes chacun au cours desquels il s’agira pour les participants de décorer chacun un biscuit à l’effigie d’un sapin de Noël avec des perles alimentaires et en maniant des poches de pâtisserie contenant du glaçage royal.

Les enfants ou les participants seront accueillis par groupes de 8 à 10 personnes au maximum. Ils pourront manipuler et décorer chacun un biscuit, qu’ils pourront ensuite emporter pour le déguster.

Dans le déroulement de l’animation, à côté de l’enseignement des techniques de base et l’utilisation des outils simples de pâtisserie, seront mis en valeur les ingrédients de Provence et l’importance des produits locaux.

.

Le Vieux-Port Quai de la Fraternité

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2024-01-04 par Ville de Marseille