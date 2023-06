Escale musicale à Mairé Le vieux port Mairé Mairé Catégories d’Évènement: Mairé

Vienne Escale musicale à Mairé Le vieux port Mairé, 12 août 2023, Mairé. Escale musicale à Mairé Samedi 12 août, 18h00 Le vieux port Gratuit Et si vous preniez le temps de partager un pique nique en bord de rivière tout en profitant d’un concert de musique et de jeux de plein air ! Cantus Corvi

Trad’ n Roll Pirate

De l’Irlande aux Seychelles, tambours de guerre, chants du bord, mutineries et histoires de taverne. Un son puissant, une énergie communicative, une musique traditionnelle aux relents de rock pirate. Le vieux port 86220 Mairé Mairé 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 49 21 05 47 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-12T18:00:00+02:00 – 2023-08-12T20:30:00+02:00

