« LE VIEUX PHARE D’O » – CIE BANDE DE SAUVAGES Saint-Étienne-de-Montluc Saint-Étienne-de-Montluc Saint-Étienne-de-Montluc Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

saint etienne de montluc

« LE VIEUX PHARE D’O » – CIE BANDE DE SAUVAGES Saint-Étienne-de-Montluc, 18 février 2023, Saint-Étienne-de-Montluc Saint-Étienne-de-Montluc. « LE VIEUX PHARE D’O » – CIE BANDE DE SAUVAGES Espace Montluc Rue de la Guilletière Saint-Étienne-de-Montluc Loire-Atlantique Rue de la Guilletière Espace Montluc

2023-02-18 – 2023-02-18

Rue de la Guilletière Espace Montluc

Saint-Étienne-de-Montluc

Loire-Atlantique Saint-Étienne-de-Montluc Dans le cadre du Festival « Place aux mômes »

« Le vieux phare d’O » – Compagnie Bande de sauvages Eustache, un vieux marin solitaire, vit dans un lieu bien étrange ; un phare rempli d’eau où s’entassent détritus et déchets plastiques en tout genre. Désespéré par cette pollution incessante, Eustache tente jour après jour de nettoyer cet océan autrefois grouillant de vie.

Ensemble, homme et créature marine vont tisser une relation particulière et tenteront l’impossible : redonner vie à la mer. Prévente 9€ (jusqu’11/02/23) – Sur place 11€ tarif plein, 9€ tarif réduit

Billets à retirer auprès de la bibliothèque de St Étienne de Montluc +33 2 40 86 97 35 https://www.st-etienne-montluc.net/mes-loisirs/vie-culturelle/saison-culturelle-2749.html Rue de la Guilletière Espace Montluc Saint-Étienne-de-Montluc

dernière mise à jour : 2023-01-11 par

Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, saint etienne de montluc Autres Lieu Saint-Étienne-de-Montluc Adresse Saint-Étienne-de-Montluc Loire-Atlantique Rue de la Guilletière Espace Montluc Ville Saint-Étienne-de-Montluc Saint-Étienne-de-Montluc lieuville Rue de la Guilletière Espace Montluc Saint-Étienne-de-Montluc Departement Loire-Atlantique

« LE VIEUX PHARE D’O » – CIE BANDE DE SAUVAGES Saint-Étienne-de-Montluc 2023-02-18 was last modified: by « LE VIEUX PHARE D’O » – CIE BANDE DE SAUVAGES Saint-Étienne-de-Montluc Saint-Étienne-de-Montluc 18 février 2023 Espace Montluc Rue de la Guilletière Saint-Étienne-de-Montluc Loire-Atlantique Loire-Atlantique saint etienne de montluc Saint-Étienne-de-Montluc, Loire-Atlantique

Saint-Étienne-de-Montluc Saint-Étienne-de-Montluc Loire-Atlantique