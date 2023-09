Observation des oiseaux migrateurs Le vieux moulin à Denney Denney Catégories d’Évènement: Denney

Dans le cadre de l'Eurobirdwatch, venez découvrir le passage des oiseaux migrateurs à Denney !

Animé par Flavien Jouan et Guillaume Locatelli.

De 8h30 à 17h. Rdv au parking du vieux moulin à Denney.

Prévoir un pique-nique, des lunettes de soleil et vos jumelles si vous en avez.

Animé par Flavien Jouan et Guillaume Locatelli.

De 8h30 à 17h. Rdv au parking du vieux moulin à Denney.

Le vieux moulin à Denney
Vieux moulin 90160 Denney
Denney 90160 Territoire-de-Belfort Bourgogne-Franche-Comté

2023-10-08T08:30:00+02:00 – 2023-10-08T17:00:00+02:00

