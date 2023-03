Randonnée gourmande, 2 avril 2023, Le Vieux-Marché Le Vieux-Marché.

2023-04-02 – 2023-04-02

Petits et grands marcheurs, l’Amicale vous attend ce premier le dimanche d’avril pour venir dégourdir vos jambes, égayer vos oreilles et ravir vos papilles.

Trois parcours seront proposés, d’environ 5,7 et 15 km le long des petites routes et chemins creux de la commune.

Les trois circuits seront ponctués de plusieurs étapes : au départ, à l’arrivée, et différents lieux-dits sur le chemin. Les participants pourront y déguster des produits locaux et profiter d’une pause musicale !

Grand circuit : les participants sont invités à se présenter à partir de 11h00 à la salle, départ possible jusqu’à 12h30.

Petit et moyen circuit : les participants sont invités à se présenter à partir de 11h30 à la salle ; départ possible jusqu’à 12h30.

L’inscription est obligatoire et ouverte jusqu’au 26 mars.

Aucun circuit n’est praticable en poussette.

Les bénéfices de cette action serviront à financer les activités et sorties des enfants de l’école publique du Vieux- Marché.

lerest@autrenet.org +33 6 10 58 02 14

