Les Journées du Patrimoine à Fuveau Le vieux lavoir et la Chapelle St Jean de Mélissane Fuveau, 16 septembre 2023, Fuveau.

Fuveau,Bouches-du-Rhône

Comme chaque année sur tout le territoire; certains lieux du patrimoine fuvelain seront ouverts au public gratuitement. L’occasion de découvrir ou redécouvrir ces sites rarement ouverts au public….

2023-09-16 10:00:00 fin : 2023-09-17 17:00:00. .

Le vieux lavoir et la Chapelle St Jean de Mélissane

Fuveau 13710 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



As is the case every year throughout the region, some of fuvelain’s heritage sites will be open to the public free of charge. An opportunity to discover or rediscover sites rarely open to the public…

Como cada año en toda la región, algunos lugares del patrimonio de Fuvelain estarán abiertos al público de forma gratuita. Es una oportunidad para descubrir o redescubrir sitios que raramente están abiertos al público…

Wie jedes Jahr werden einige Orte des Kulturerbes von Fuvelain für die Öffentlichkeit kostenlos zugänglich gemacht. Die Gelegenheit, diese Orte, die nur selten für die Öffentlichkeit zugänglich sind, zu entdecken oder wiederzuentdecken…

Mise à jour le 2023-10-11 par Office de Tourisme de Fuveau