Visite de la cour du vieux Doyenné et de son pigeonnier 16 et 17 septembre Le vieux Doyenné

Histoire

Le bâtiment est daté du milieu du XV ème siècle. Il subit de nombreux travaux au siècle suivant, en 1534 à l’initiative de Jean Danielo, archidiacre de Vannes : agrandissement des fenêtres, ajout d’une cheminée, modification de l’escalier, adjonction d’un porche et d’une tourelle.

Le colombier est construit à la fin du XVI ème ou au début du XVII ème siècle.

Le bâtiment est utilisé comme presbytère jusqu’en 1912.

La cheminée datée de 1534 est inscrite au titre des monuments historiques par arrêté du 25 septembre 1928. Les façades et toitures de l’ensemble des bâtiments, ainsi que le porche septentrional et le colombier sont inscrits au titre des monuments historiques par arrêté du 27 septembre 1965.

Architecture

Le bâtiment se présente essentiellement comme un corps de logis central, de style Renaissance italienne. Une tourelle d’escalier occupe une tour à l’angle nord-est. Les façades du logis sont flanquées de quatre petites tourelles.

Une enceinte quadrangulaire, dont subsistent plusieurs murs, le porche d’entrée septentrional et une tour en ruine, protégeait les curés de Péaule. Quatre bâtiments, dont une ferme et une étable, délimitent une vaste cour.

Le vieux Doyenné 56130 Péaule Péaule 56130 Morbihan Bretagne https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00091471 Cet édifice du XV siècle sert de presbytère jusqu'en 1912. La maison d'habitation, à portes et fenêtres décorées dans le goût de la Renaissance italienne, a été exécutée par ordre et sous la direction de Jean Danielo, archidiacre de Vannes, recteur et doyen de Péaule en 1534, qui fait remanier l'ancien manoir du 15ème siècle, dont il conserve l'escalier en vis. Le porche est orné de deux médaillons. La tourelle, située à l'un des angles intérieurs, est datée du 16ème siècle. Le colombier, comprenant 991 niches, date des 16-17ème siècles. On y voit aussi une fontaine.

