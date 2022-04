Le vieux Châteauroux Châteauroux Châteauroux Catégories d’évènement: Châteauroux

Cette visite du vieux Châteauroux est une belle occasion de vous rappeler avec simplicité toute la beauté d'une ancienne cité médiévale florissante. Lors de cette visite guidée flâner le long des magnifiques hôtels particuliers du XVIIIe siècle. Admirez les arches du cloître du couvent des Cordeliers. Franchissez les grilles de la cour du musée Bertrand. Saluez l'ombre du Château Raoul depuis la Petite Échelle et tant d'autres moments à vivre ensemble pour se laisser bercer par l'histoire d'une ville aux mille et un visages. Laissez Châteauroux vous révéler ses trésors lors d'un agréable samedi printanier et partez à la découverte de la vieille ville et de son histoire. +33 2 54 34 10 74

