Les Champs Captants – Florence Delaporte // Lecture Le Vieux Château Vicq-sur-Breuilh, 29 septembre 2023, Vicq-sur-Breuilh.

Vicq-sur-Breuilh,Haute-Vienne

On pouvait vivre aux Champs captants un moment de perfection, comme l’émotion que procure le partage d’un tendre aveu. La présence profonde, intime, d’un amour inconditionnel de l’existence que l’on souhaite depuis toujours et que l’on accepte enfin.

Pia renverse un vieil homme et décide de rester à son chevet. Lui aussi semblait seul, sans famille.

Pia qui n’avait d’yeux que pour le paraître s’ouvre à la solitude et au silence. Parviendra-t-elle, dans un amour naissant, à se défaire de quelques oripeaux, à se pardonner ?

Un jour, dans le cabanon du jardin, elle découvre un carton abandonné. Et s’il la menait jusqu’aux Champs captants ?

Dans ce nouveau roman, Florence Delaporte dépeint, avec une écriture envoûtante, les amours plurielles, la mémoire vibrante des murs et la renaissance d’une femme..

2023-09-29 fin : 2023-09-29 20:00:00. .

Le Vieux Château

Vicq-sur-Breuilh 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



At Champs captants, you could experience a moment of perfection, like the emotion of sharing a tender confession. The deep, intimate presence of an unconditional love for the existence we have always wished for and now finally accept.

Pia knocks down an old man and decides to stay by his bedside. He too seemed alone, without family.

Pia, who only had eyes for appearances, opens up to solitude and silence. Will she be able, in her budding love, to shed some of her old clothes and forgive herself?

One day, in the garden shed, she discovers an abandoned cardboard box. What if it led her to the Champs captants?

In this new novel, Florence Delaporte?s spellbinding writing depicts multiple loves, the vibrant memory of walls and the rebirth of a woman.

En los Champs captants, podrá vivir un momento de perfección, como la emoción que se siente al compartir una tierna confesión. La presencia profunda e íntima de un amor incondicional por la vida que siempre hemos deseado y que ahora por fin aceptamos.

Pia derriba a un anciano y decide quedarse junto a su cama. Él también parecía solo, sin familia.

Pia, que sólo tenía ojos para las apariencias, se abre a la soledad y al silencio. ¿Será capaz, en su nuevo amor, de despojarse de algunas de sus viejas ropas y perdonarse a sí misma?

Un día, en el cobertizo del jardín, descubre una caja de cartón abandonada. ¿Y si le condujera a los Campos Capitales?

En esta nueva novela, la fascinante escritura de Florence Delaporte describe múltiples amores, la vibrante memoria de los muros y el renacimiento de una mujer.

In Les Champs captants konnte man einen Moment der Vollkommenheit erleben, wie die Emotion, die das Teilen eines zärtlichen Geständnisses hervorruft. Die tiefe, intime Präsenz einer bedingungslosen Liebe zur Existenz, die man sich schon immer gewünscht hat und die man endlich akzeptiert.

Pia überfährt einen alten Mann und beschließt, an seinem Bett zu bleiben. Auch er schien einsam zu sein, ohne Familie.

Pia, die nur Augen für den Schein hatte, öffnet sich der Einsamkeit und der Stille. Wird es ihr in ihrer aufkeimenden Liebe gelingen, einige Kleidungsstücke abzulegen und sich selbst zu verzeihen?

Eines Tages entdeckt sie im Gartenhäuschen einen verlassenen Karton. Was wäre, wenn er sie bis zu den Champs captants führen würde?

In ihrem neuen Roman schildert Florence Delaporte mit ihrem fesselnden Schreibstil die vielfältigen Lieben, die vibrierende Erinnerung der Mauern und die Wiedergeburt einer Frau.

Mise à jour le 2023-09-26 par OT Briance Sud Haute-Vienne