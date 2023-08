Journées européennes du Patrimoine : Des pas, des signes, des sons. Danser avec les plantes Le Vieux Château Vicq-sur-Breuilh, 17 septembre 2023, Vicq-sur-Breuilh.

Vicq-sur-Breuilh,Haute-Vienne

Des pas, des signes, des sons. Danser avec les plantes. Cie Aurora Illusia & Cie Le Grand Atelier avec Marja Nykanen et Gisèle Gréau. danser avec les plantes, spectacle visuel et sonore. Gisèle Gréau/cie Le grand atelier et Marja Nykanen/cie Illusia s’associent pour la réalisation d’une création originale autour des sons des plantes. réservation : contact@lessaisonsduvieuxchateau.fr

Danseuses, conteuse et musicien entre-croisent leurs univers, tissent des relations multiples pour créer un lien original avec la flore et les espaces du jardin.

Les sons des arbres et des plantes collectés et diffusés par Marja invitent la danse à se glisser dans un univers très particulier, mystérieux, étrange, auquel se mêlent les contes et l’espace sonore créé par le musicien..

2023-09-17 fin : 2023-09-17 18:00:00. .

Le Vieux Château

Vicq-sur-Breuilh 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Steps, signs, sounds. Dancing with plants. Cie Aurora Illusia & Cie Le Grand Atelier with Marja Nykanen and Gisèle Gréau. Dancing with plants, visual and sound performance. Gisèle Gréau/cie Le grand atelier and Marja Nykanen/cie Illusia join forces for an original creation based on the sounds of plants. booking: contact@lessaisonsduvieuxchateau.fr

Dancers, storyteller and musician interweave their worlds, weaving multiple relationships to create an original link with flora and garden spaces.

The sounds of trees and plants, collected and broadcast by Marja, invite the dancers to slip into a very special, mysterious and strange universe, blending with the stories and soundscape created by the musician.

Pasos, señales, sonidos. Bailar con plantas. Cie Aurora Illusia & Cie Le Grand Atelier con Marja Nykanen y Gisèle Gréau. Bailar con las plantas, un espectáculo visual y sonoro. Gisèle Gréau/cie Le grand atelier y Marja Nykanen/cie Illusia unen sus fuerzas para crear un original espectáculo basado en los sonidos de las plantas. reserva: contact@lessaisonsduvieuxchateau.fr

Bailarines, narradores y músicos entrelazan sus mundos, tejiendo múltiples relaciones para crear un vínculo original con la flora y los espacios del jardín.

Los sonidos de los árboles y las plantas recogidos e interpretados por Marja invitan a los bailarines a deslizarse en un universo muy especial, misterioso y extraño, donde se mezclan las historias y el paisaje sonoro creado por el músico.

Schritte, Zeichen, Klänge. Mit den Pflanzen tanzen. Cie Aurora Illusia & Cie Le Grand Atelier mit Marja Nykanen und Gisèle Gréau. danser avec les plantes, spectacle visuel et sonore. Gisèle Gréau/Cie Le Grand Atelier und Marja Nykanen/Cie Illusia schließen sich zusammen, um eine originelle Kreation rund um die Klänge der Pflanzen zu schaffen. Reservierung: contact@lessaisonsduvieuxchateau.fr

Tänzerinnen, Erzählerin und Musiker kreuzen ihre Welten und knüpfen vielfältige Beziehungen, um eine originelle Verbindung mit der Flora und den Räumen des Gartens herzustellen.

Die von Marja gesammelten und verbreiteten Klänge der Bäume und Pflanzen laden den Tanz dazu ein, in ein ganz besonderes, geheimnisvolles und seltsames Universum zu schlüpfen, in das sich die Märchen und der vom Musiker geschaffene Klangraum einfügen.

