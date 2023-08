Journées européennes du Patrimoine : concert Musique ancienne Le Vieux Château Vicq-sur-Breuilh, 16 septembre 2023, Vicq-sur-Breuilh.

Vicq-sur-Breuilh,Haute-Vienne

Bruno Delforge et José Da Silva avec de la musique ancienne. Programme : Sonates pour flûte traversière baroque et clavier de Georg Philip Telemann et Jean Sébastien Bach. contact@lessaisonsduvieuxchateau.fr.

2023-09-16 fin : 2023-09-16 20:00:00. .

Le Vieux Château

Vicq-sur-Breuilh 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Bruno Delforge and José Da Silva with early music. Program: Sonatas for baroque flute and keyboard by Georg Philip Telemann and Johann Sebastian Bach. contact@lessaisonsduvieuxchateau.fr

Bruno Delforge y José Da Silva con música antigua. Programa: Sonatas para flauta travesera y teclado barrocas de Georg Philip Telemann y Johann Sebastian Bach. contact@lessaisonsduvieuxchateau.fr

Bruno Delforge und José Da Silva mit alter Musik. Programm: Sonaten für barocke Querflöte und Keyboard von Georg Philip Telemann und Johann Sebastian Bach. contact@lessaisonsduvieuxchateau.fr

