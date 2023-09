Exposition IR Denise – Décollage Le Vieux Château Vicq-sur-Breuilh, 2 août 2023, Vicq-sur-Breuilh.

Vicq-sur-Breuilh,Haute-Vienne

Née dans l’Est en 1984, l’artiste IR Denise a étudié aux Beaux-Arts et développe depuis une importante pratique du collage, à l’aide des trésors qu’elle découvre dans la banalité des publicités et de la presse internationale – du siècle dernier pour l’essentiel. Cet univers visuel très personnel, poétique, ironique, cocasse, souvent troublant, ne délivre pourtant aucun message. L’artiste ne raconte pas d’autre histoire que celle qui surgit, presque par hasard, de la réorganisation du monde dictée par les formes elles-mêmes : chacun est donc libre d’y voir ce qu’il veut.

Vernissage mercredi 2 août 18h30, suivi du traditionnel buffet offert par l’association..

Le Vieux Château

Vicq-sur-Breuilh 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Born in the East of France in 1984, IR Denise studied at the Beaux-Arts and has since developed an extensive collage practice, using the treasures she discovers in the banality of advertisements and the international press – mostly from the last century. This highly personal visual universe, poetic, ironic, comical and often disturbing, delivers no message whatsoever. The artist tells no story other than the one that emerges, almost by chance, from the reorganization of the world dictated by the forms themselves: everyone is therefore free to see what they want.

Opening Wednesday August 2, 6.30pm, followed by the traditional buffet offered by the association.

Nacida en el este de Francia en 1984, la artista IR Denise estudió en Bellas Artes y desde entonces ha desarrollado una importante práctica del collage, utilizando los tesoros que descubre en la banalidad de los anuncios y la prensa internacional, en su mayoría del siglo pasado. Este universo visual tan personal es poético, irónico, cómico y a menudo inquietante, pero no transmite ningún mensaje. El artista no cuenta otra historia que la que surge, casi por casualidad, de la reorganización del mundo dictada por las propias formas: así que cada cual es libre de ver lo que quiera.

Inauguración el miércoles 2 de agosto a las 18h30, seguida del tradicional bufé ofrecido por la asociación.

Die 1984 im Osten Frankreichs geborene Künstlerin IR Denise hat an der Kunsthochschule studiert und entwickelt seitdem eine umfangreiche Collagepraxis mit Hilfe von Schätzen, die sie in der Banalität der Werbung und der internationalen Presse – vor allem aus dem letzten Jahrhundert – entdeckt. Diese sehr persönliche, poetische, ironische, komische und oft verstörende Bildwelt vermittelt jedoch keine Botschaft. Der Künstler erzählt keine andere Geschichte als die, die sich fast zufällig aus der Neuordnung der Welt ergibt, die von den Formen selbst diktiert wird: Es steht jedem frei, darin zu sehen, was er will.

Vernissage am Mittwoch, den 2. August um 18.30 Uhr, gefolgt vom traditionellen Buffet, das vom Verein angeboten wird.

