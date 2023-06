Visite d’un château en rénovation du XVe siècle ! Le vieux château Montravers, 17 septembre 2023, Montravers.

Visite d’un château en rénovation du XVe siècle ! Dimanche 17 septembre, 10h00 Le vieux château Gratuit. Entrée libre.

Venez découvrir le site du château, un des plus anciens édifices de la commune, lors d’une visite guidée par les propriétaires !

Cet échange privilégié avec Yannick Loizeau, propriétaire du château, sera l’occasion d’en connaître davantage sur l’histoire du château et de ses habitants et sur l’avancée des travaux de restauration tout en déambulant autour de la bâtisse.

Le vieux château 12 rue du donjon, 79140 Montravers Montravers 79140 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine Plus vieux château de Montravers, acheté en 2006, et daté du XVe siècle, sa restauration se poursuit actuellement. Après la mise en sécurité, la restauration a d’abord concerné la toiture, les planchers, le rejointoiement, la grange, le plan d’eau et enfin les fouilles archéologiques.

En 2013, c’est au tour des menuiseries et de l’aménagement du terrain. En 2014, les enduits intérieurs sont restaurés. Depuis 2015 ce sont les intérieurs qui sont en cours d’aménagement.

