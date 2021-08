Bessay-sur-Allier Maison à pans de bois de Neuglize,dite «Le vieux château» Allier, Bessay-sur-Allier “Le vieux château”, maison à pans de bois de Neuglize Visites Guidées Maison à pans de bois de Neuglize,dite «Le vieux château» Bessay-sur-Allier Catégories d’évènement: Allier

“Le vieux château”, maison à pans de bois de Neuglize Samedi de 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h Dimanche de 15 h à 18 h Visites guidées gratuites, par petits groupes – Port du masque obligatoire. Édifice classé Monument Historique, situé au centre de l’ancien bourg et paroisse de Neuglize, “Le vieux château” bénéficie d’un environnement préservé de bois, prés et étangs, caractéristique de la Sologne bourbonnaise. Cette maison à pans de bois de la fin du XVIe siècle, ancienne demeure d’un noble ou d’un bourgeois, a vocation à devenir un espace culturel et un lieu d’expositions. Contact : Charles-Marie Laubser -04 70 43 08 62 ” Le vieux château “, maison à pans de bois de Neuglize.Samedi de 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h. Dimanche de 15 h à 18 h. Maison à pans de bois de Neuglize,dite «Le vieux château» Neuglize, 03340 Bessay-sur-Allier, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes Bessay-sur-Allier Allier

