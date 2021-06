Saint-Sauveur-en-Puisaye Saint-Sauveur-en-Puisaye Saint-Sauveur-en-Puisaye, Yonne Le Vieillard et l’enfant Saint-Sauveur-en-Puisaye Saint-Sauveur-en-Puisaye Catégories d’évènement: Saint-Sauveur-en-Puisaye

Yonne

Le Vieillard et l’enfant Saint-Sauveur-en-Puisaye, 26 juin 2021-26 juin 2021, Saint-Sauveur-en-Puisaye. Le Vieillard et l’enfant 2021-06-26 – 2021-06-26 Place du Château Musée Colette

Saint-Sauveur-en-Puisaye Yonne Saint-Sauveur-en-Puisaye EUR 5 5 Christine habite une petite ville sous les ciels infinis du Manitoba où le temps s’écoule le plus lentement du monde dans la grande chaleur de l’été. Elle explore ses rues, en patins à roulettes ou en échasses, pour aller plus vite ou voir plus loin. Un matin, sous les feuilles d’un petit érable, elle découvre un vieil homme, monsieur Saint-Hilaire. Un récit universel tout en poésie qui porte sur l’enfance, l’amitié et l’attirance pour les grands espaces. En partenariat avec la Montagne Secrète. Christine habite une petite ville sous les ciels infinis du Manitoba où le temps s’écoule le plus lentement du monde dans la grande chaleur de l’été. Elle explore ses rues, en patins à roulettes ou en échasses, pour aller plus vite ou voir plus loin. Un matin, sous les feuilles d’un petit érable, elle découvre un vieil homme, monsieur Saint-Hilaire. Un récit universel tout en poésie qui porte sur l’enfance, l’amitié et l’attirance pour les grands espaces. En partenariat avec la Montagne Secrète. Maison de Colette dernière mise à jour : 2021-06-21 par

Détails Catégories d’évènement: Saint-Sauveur-en-Puisaye, Yonne Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Sauveur-en-Puisaye Adresse Place du Château Musée Colette Ville Saint-Sauveur-en-Puisaye lieuville 47.61699#3.19902