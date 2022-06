Le Vieil-Etang de Bairon en famille

Le Vieil-Etang de Bairon en famille, 6 juillet 2022, . Le Vieil-Etang de Bairon en famille

2022-07-06 – 2022-07-06 Durée : 3h Partez à la recherche de la faune et de la flore du site Natura 2000.Sortie guidée et commentée par la Maison de la Nature de Boult aux Bois.Le lieu du RDV et les mesures sanitaires en vigueur vous seront indiqués lors de votre inscription.Départ à 14h – Sortie gratuite – Réservation obligatoire (places limitées).Org : Communauté de Communes de l’Argonne Ardennaise dernière mise à jour : 2022-03-15 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville