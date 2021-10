Paris Le Patronage Laïque Jules-Vallès île de France, Paris Le vide : une clé de compréhension de l’Univers Le Patronage Laïque Jules-Vallès Paris Catégories d’évènement: île de France

Le vide : une clé de compréhension de l'Univers Le Patronage Laïque Jules-Vallès, 15 février 2022, Paris.

de 19h à 22h

gratuit

Conférence d’Étienne Klein Depuis l’Antiquité, le vide travaille et oppose penseurs et physiciens, et malgré les avancées considérables de la physique contemporaine, il prête toujours à de nombreuses controverses. Pour explorer et comprendre ce que recouvre la notion de vide, il s’agit de l’envisager sous toutes ses formes, en mobilisant la philosophie et la physique, mais aussi en analysant la façon dont le langage s’en empare. Physicien, philosophe des sciences, Etienne Klein dirige le laboratoire de recherche sur les sciences de la matière au Commissariat à l’énergie atomique (CEA) et enseigne à Centrale Supélec. Il a notamment publié « Discours sur l’origine de l’Univers » (Flammarion, 2010) et « Ce qui est sans être tout à fait – Essai sur le vide » (Actes Sud, 2019) Animations -> Conférence / Débat Le Patronage Laïque Jules-Vallès 72 avenue Félix Faure Paris 75015

Contact :Patronage laïque Jules Vallès – Association Actisce 0140608600 ecrire@patronagelaique.fr https://www.patronagelaique.eu/

