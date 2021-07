Jouques Jouques Bouches-du-Rhône, Jouques Le vide-grenier de l’abbaye Jouques Jouques Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Le vide-grenier de l'abbaye 2021-07-08 10:00:00 10:00:00 – 2021-07-10 19:00:00 19:00:00 Domaine Pey de Durance Abbaye Notre-Dame de la Fidelité

Jouques Bouches-du-Rhône

Jouques Bouches-du-Rhône Jouques Livres, meubles, décoration, outils, vaisselle, luminaires… Et si vous trouviez au vide-grenier de l’Abbaye de Jouques ce que vous cherchez ailleurs ? Les sœurs de l’Abbaye Notre Dame de la Fidélité vous proposent le vide-grenier de l’Abbaye cellerie@abbayedejouques.org +33 4 42 57 80 17 http://www.abbayedejouques.org/ Livres, meubles, décoration, outils, vaisselle, luminaires… Et si vous trouviez au vide-grenier de l’Abbaye de Jouques ce que vous cherchez ailleurs ? dernière mise à jour : 2021-07-05 par

