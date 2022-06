Le vide-dressing d’Envie Le Labo Envie Le Labo 75020 Paris Catégories d’évènement: 75020 Paris

île de France

Le vide-dressing d’Envie Le Labo Envie Le Labo, 18 juin 2022, 75020 Paris. Le samedi 18 juin 2022

de 14h30 à 18h00

.

Ne manquez pas notre vide-dressing convivial composé d’articles de seconde main à petits prix pour femmes et hommes ! Vous souhaitez compléter votre garde-robe pour cet été sans vous ruiner et trouver une alternative au neuf ? Envie Le Labo a le plaisir de vous accueillir pour son tout premier vide-dressing, où vous pourrez acheter des articles de seconde main à petits prix ! Venez découvrir les penderies de nos voisin.e.s et vous équiper d’articles accessibles, suivi d’un goûter gourmand offert ! | Au programme | → 14h30-18h : vide-dressing (textiles, accessoires, maroquinerie…) entre 1 et 10 euros pièce. → 16h : goûter gourmand offert Paiement auprès des exposant.e.s en espèces ! Inscription conseillé pour garantir son entrée : https://www.billetweb.fr/le-vide-dressing-denvie-le-labo Tout public Envie Le Labo 10 rue Julien Lacroix 75020 Paris 75020 Paris Contact : https://www.envie.org/evenement/le-vide-dressing-denvie-le-labo/ 06 08 12 93 87 envielelabo@envie.org https://www.billetweb.fr/le-vide-dressing-denvie-le-labo

.

Détails Catégories d’évènement: 75020 Paris, île de France Autres Lieu Envie Le Labo Adresse 10 rue Julien Lacroix Ville 75020 Paris lieuville Envie Le Labo 75020 Paris Departement Paris

Envie Le Labo 75020 Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/75020-paris/

Le vide-dressing d’Envie Le Labo Envie Le Labo 2022-06-18 was last modified: by Le vide-dressing d’Envie Le Labo Envie Le Labo Envie Le Labo 18 juin 2022 75020 Paris Envie Le Labo 75020 Paris

75020 Paris Paris