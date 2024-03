Le vide dressing de Vamos Magali Ploujean Morlaix, dimanche 14 avril 2024.

Le vide dressing de Vamos Magali Ploujean Morlaix Finistère

L’association Vamos Magali organise son 3ème vide dressing solidaire !

Le principe

– un temps de collecte de vêtements et de tris les bénévoles de l’association récupèrent les vêtements et accessoires et les organisent pour la vente du 14 avril (uniquement du propre et en bon état, femme, homme, enfants toutes tailles !)

un temps de vente dans le magasin éphémère : le dimanche 14 avril, de 9h à 17h

● avec des vêtements de seconde main, triés et organisés par type, taille..

● Le tout dans la convivialité avec un espace goûter

Les dons de vêtements peuvent se faire en amont de l’événement

– jusqu’au 11 avril, à Modif Tif (89 rue Gambetta, 29600 Morlaix), du jeudi au samedi de 10h à 18h

– le samedi 13 avril, directement auprès des membres de l’association, salle socioculturelle de Ploujean, 17 Rue de l’Aérodrome, 29600 Morlaix de 10h à 18h

L’association Vamos Magali

Tous les bénéfices iront au profit de l’association pour financer la rééducation de Magali et l’achat de matériel adapté. Suite à un accident, Magali est devenue paraplégique. Elle se bat pour retrouver ses capacités , et pour pouvoir remarcher, c’est grâce à des séjours de rééducation intensive dans des centres spécialisés à l’étranger qu’elle voit petit à petit une évolution.

Pour suivre son évolution, RDV sur la page Facebook ou Instagram de Vamos Magali .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14 09:00:00

fin : 2024-04-14 17:00:00

Ploujean 17 Rue de l’Aérodrome

Morlaix 29600 Finistère Bretagne vamosmagali@gmail.com

