Hrault Lodève Vide dressing des copains !

C’est dimanche 16 octobre de 8h à 12h sur la terrasse du café..

Pour les participants prévoyez vos thermos et vos tréteaux !!

Pour les flâneurs, venez chiner, fouiller pour vous faire plaisir !

#secondemain

À dimanche !! +33 4 34 79 04 42 La Muse Broc

