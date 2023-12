Circuit VTT ou pédestre – Téléthon 2024 Le Vibal Catégories d’Évènement: Aveyron

Le Vibal Circuit VTT ou pédestre – Téléthon 2024 Le Vibal, 1 décembre 2023, Le Vibal. Le Vibal,Aveyron Le Vibal (Salle des fêtes) 8h30 Circuit VTT (inscription : 06 75 13 54 91)/ 13h30 RANDONNEE (8km- 3€).

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . 3 EUR. Le Vibal 12290 Aveyron Occitanie



Le Vibal (Salle des fêtes) 8:30 am MTB circuit (registration: 06 75 13 54 91)/ 1:30 pm HIKE (8km- 3?) Le Vibal (Salle des fêtes) 8h30 Circuito BTT (inscripción: 06 75 13 54 91)/ 13h30 SENDERISMO (8 km – 3?) Le Vibal (Salle des fêtes) 8.30 Uhr Mountainbike-Route (Anmeldung: 06 75 13 54 91)/ 13.30 Uhr Wanderung (8km- 3?) Mise à jour le 2023-11-23 par OFFICE DE TOURISME DE PARELOUP LEVEZOU Détails Catégories d’Évènement: Aveyron, Le Vibal Autres Adresse Ville Le Vibal Departement Aveyron Lieu Ville Le Vibal latitude longitude 44.3151;2.755729167

Le Vibal Aveyron https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-vibal/