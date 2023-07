Spectacle de cirque Le Viarras Rochebaudin, 17 juillet 2023, Rochebaudin.

Rochebaudin,Drôme

La Compagnie Troubles Champêtres vous propose de venir découvrir leurs univers, à travers deux spectacles, « Là-bas » et « Mentalmorfose », dans un cadre champêtre extraordianire à Rochebaudin 26160.

2023-07-17 19:00:00 fin : 2023-07-24 21:00:00. .

Le Viarras

Rochebaudin 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The Compagnie Troubles Champêtres invites you to discover their world through two shows, « Là-bas » and « Mentalmorfose », in an extraordinary rural setting at Rochebaudin 26160

La compañía Troubles Champêtres le invita a descubrir su universo a través de dos espectáculos, « Là-bas » y « Mentalmorfose », en un marco rural extraordinario en Rochebaudin 26160

Die Compagnie Troubles Champêtres lädt Sie ein, ihre Welten durch zwei Aufführungen, « Là-bas » und « Mentalmorfose », in einem ländlichen Rahmen extraordianire in Rochebaudin 26160 zu entdecken

Mise à jour le 2023-07-07 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux