Stage cirque enfants/ados/adultes Le Viarras Rochebaudin, 12 juillet 2023, Rochebaudin.

Rochebaudin,Drôme

Nous proposons un stage cirque pour les enfants, les adolescents et les adultes.

2023-07-12 fin : 2023-07-28 . EUR.

Le Viarras

Rochebaudin 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



We offer a circus workshop for children, teenagers and adults

Ofrecemos un curso de circo para niños, adolescentes y adultos

Wir bieten ein Zirkuspraktikum für Kinder, Jugendliche und Erwachsene an

Mise à jour le 2023-07-07 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux