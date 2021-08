Saint-Germain-les-Belles Viaduc ferroviaire du Croup Haute-Vienne, Saint-Germain-les-Belles Le viaduc livre ses secrets Viaduc ferroviaire du Croup Saint-Germain-les-Belles Catégories d’évènement: Haute-Vienne

### Venez écouter l’histoire de la construction du viaduc avec Jean-Claude Bellarbre, auteur de recherches historiques sur la construction de la voie ferrée. Le paysage Briance Sud Haute-Vienne est traversé par la ligne de chemin de fer Limoges-Brive construite entre 1885 et 1893. Parmi les constructions importantes liées à la création de la ligne, deux remarquables ouvrages d’art dominent les vallées des deux Briances: le viaduc du croup à Saint-Germain-les-Belles et le viaduc de Pierre-Buffière.

Gratuit. Réservation recommandée.

Venez écouter l'histoire de la construction du viaduc avec Jean-Claude Bellarbre, auteur de recherches historiques sur la construction de la voie ferrée. Viaduc ferroviaire du Croup Le Croup, 87380 Saint-Germain-les-Belles Saint-Germain-les-Belles Haute-Vienne

