Tarn Tanus Après son classement aux Monuments Historiques en décembre 2021, voila que nous célèbrerons le 120ème anniversaire du Viaduc.

A cette occasion, le « Train Historique de Toulouse » et sa locomotive à vapeur, fera un voyage Toulouse – Naucelle et retour. lesviaducsbodin@orange.fr +33 5 63 76 36 79 Tanus

