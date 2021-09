« Le vêtement talisman » atelier créatif pour adulte Centre d’art contemporain, 10 octobre 2021, Genève.

« Le vêtement talisman » atelier créatif pour adulte

Centre d’art contemporain, le dimanche 10 octobre à 15:30

Dimanche 10 octobre, de 15h à 17h Adultes et adolescents dès 12 ans Inspiré de la pensée magique et la sorcellerie en Suisse, venez intégrer des formules magiques à vos vêtements lors de cet atelier avec l’artiste et designer de mode Marc Eicher. Pour ceci, il faudra que chacun apporte un habit, une couverture en coton ou autre tissu pour le transformer en talisman ! En inscrivant des mots et bribes de formules magiques, en dessinant des motifs ou scènes symboliques, les participants pourront customiser le vêtement choisi de sorte à projeter sur celui-ci des pensées positives et protectrices. Pour cet atelier, l’artiste propose d’utiliser ses propres techniques de travail : la pyrogravure sur tissu, les découpes sur thermocollant double face, et la couture avec divers tissus récupérées provenant de sa propre collection.

Gratuit

« Le vêtement talisman » atelier de création textile avec de designer de mode Marc Eicher

Centre d’art contemporain Rue des Vieux-Grenadiers 10, 1205 Genève Genève



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-10T15:30:00 2021-10-10T17:00:00