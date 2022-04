Le vêtement photographique MPAA/Breguet – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Le vêtement photographique MPAA/Breguet – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs, 14 mai 2022, Paris. Le samedi 14 mai 2022

de 17h00 à 18h00

. gratuit Entrée libre sur réservation

Découvrez la collaboration entre la technique photographique ancienne du cyanotype et le monde du voguing ! Une collaboration vestimentaire entre photographes amateur·trice·s et vogueur·euse·s sur la thématique de l’océan. En s’entourant de ce thème et en le déployant selon différentes sensibilités, les participant·e·s de l’atelier de photographie de Laure Ledoux ont fabriqué des tenues pour les vogueur·euse·s. Les partis pris photographiques cyanotypiques, maintenant sur des tissus, vont pouvoir prendre toute leur ampleur en étant activés lors de ce défilé unique pour le vernissage de l’exposition. Technique du cyanotype : ce procédé photographique ancien à la couleur bleu de prusse est une technique qui permet de nombreuses expérimentations (de supports, de mélange de techniques, d’accidents…). MPAA/Breguet – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs 17/19 rue Breguet 75011 Paris Contact : https://www.mpaa.fr/programmation/vetement-photographique-0 0185530350 breguet@mpaa.fr https://www.mpaa.fr/programmation/vetement-photographique-0

© Laure Ledoux

