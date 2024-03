Le Vésuve, de Pompéi et Pline jusqu’à nos jours. Bfm centre-ville – Auditorium Clancier Limoges, vendredi 22 mars 2024.

Le Vésuve, de Pompéi et Pline jusqu’à nos jours. par Franck Lafossas Vendredi 22 mars, 17h30 Bfm centre-ville – Auditorium Clancier Dans la limite des places disponibles

Cette vidéo-conférence est une promenade que nous suivrons à travers les images et les écrits de Pompéi et du Vésuve, depuis la mythologie grecque et romaine jusqu’à nos jours, en passant par les récits de voyage et les livres anciens de géographie.

Nous y verrons l’importance des copies des moines qui nous ont transmis la pensée du plus célèbre mort de Pompéi, Pline l’Ancien.

Au passage, nous relèverons quelques erreurs de traduction, persistantes…

Organisée par l’association des Amis du Limousin et la Bfm.

Bfm centre-ville – Auditorium Clancier 2 place Aimé Césaire Limoges 87000 Clos Moreau Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

