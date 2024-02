Le Vestiaire solidaire de Moëlan-sur-Mer Rue des Écoles Moëlan-sur-Mer, vendredi 22 mars 2024.

Le Vestiaire solidaire de Moëlan-sur-Mer Rue des Écoles Moëlan-sur-Mer Finistère

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) vous convie à son nouvel événement solidaire le Vestiaire Solidaire.

Joignez-vous à nous pour découvrir un large choix de vêtements, accessoires et plus encore ! Tout est gratuit. Venez fouiner, déposer vos vêtements et repartez avec des trouvailles qui vous plaisent.

Dépôt des vêtements lundi 04 mars de 8h30 à 13h30 et de 15h à 19h. .

Début : 2024-03-22 15:00:00

fin : 2024-03-22 19:30:00

Rue des Écoles Locaux de l’ancienne bibliothèque

Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne vestiairesolidaire.moelan@gmail.com

