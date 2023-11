Marché des modes et du design, Roubaix, décembre 2023 Le Vestiaire Roubaix, 9 décembre 2023, Roubaix.

Marché des modes et du design, Roubaix, décembre 2023 9 et 10 décembre Le Vestiaire

✨ MARCHÉ DES MODES ET DU DESIGN✨

Événement public | Entrée libre et gratuite

Un événement incontournable à Roubaix et dans les Hauts-de-France dans le cadre de la Nuit des Arts !

MODE – DESIGN – FOOD – DJ – CONFÉRENCE – …

Créé en 2006 par le label accélérateur de talents Maisons de Mode, le Marché des Modes et du Design est devenu au fil des années une véritable institution dans les Hauts-de-France et son rayonnement dépasse aujourd’hui les frontières de la région.

Sans équivalent en France, cet événement réunit chaque année de nombreuses marques de mode, d’accessoires et de design venues de toute la France.

Quand : les 9 et 10 décembre 2023

Où ? À Roubaix dans 3 lieux : ENSAIT – Au Vestiaire – Boutiques créateurs Avenue Jean Lebas (avenue qui mène à la Gare de Roubaix)

Le Vestiaire 27 rue de l’Espérance 59100 Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France 03 20 99 91 20 https://www.maisonsdemode.com https://fr-fr.facebook.com/Le-Vestiaire-Maisons-de-Mode-174259895929383/ A deux pas de La Piscine, Musée d’Art et d’Industrie, quinze boutiques-ateliers Maisons de Mode ont été aménagées au Vestiaire et sur l’avenue Jean Lebas pour accueillir des créateurs de mode (vêtements et accessoires), et de décoration.

Autour de ce projet d’envergure, les initiatives artistiques foisonnent : galeries, ateliers d’artistes et boutiques de déco viennent compléter l’offre Maisons de Mode et font de ce quartier un véritable site dédié à la création.

Tout au long de l’année, des évènements font vivre Roubaix au rythme de la mode.

2023-12-09T11:00:00+01:00 – 2023-12-09T23:00:00+01:00

2023-12-10T11:00:00+01:00 – 2023-12-10T19:00:00+01:00

