URBX Festival – Conférence « L’histoire du hip-hop à travers la mode » au Vestiaire Le Vestiaire Roubaix, 22 juin 2023, Roubaix.

URBX Festival – Conférence « L’histoire du hip-hop à travers la mode » au Vestiaire Jeudi 22 juin, 19h00 Le Vestiaire Entrée gratuite sur inscription

« L’histoire du Hip Hop à travers la mode » sous forme de table ronde avec des personnes expertes et influentes dans le monde du Hip Hop. Cette conférence initie le public à la culture et à l’histoire forte qui lie ces deux domaines. Découvrez l’histoire du hip hop, ses codes, ses inspirations, son influence sur la mode… depuis les années 70 jusqu’à aujourd’hui.

Patrick Duteil dit SIDNEY animera la conférence, aux côtés d’invités de renom : la photographe Sophie Bramly, le journaliste Olivier Cachin, l’écrivain Rashead Amenzou et la photographe, streetreporter, DA et activiste Anaïs WWCF aka Nan’s.

Ne manquez pas l’occasion d’échanger avec ceux qui ont participé à l’émancipation du hip hop en France !

ENTRÉE GRATUITE – PLACES LIMITÉES

Le Vestiaire 27 rue de l'Espérance 59100 Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France 03 20 99 91 20 https://www.maisonsdemode.com https://fr-fr.facebook.com/Le-Vestiaire-Maisons-de-Mode-174259895929383/ https://my.weezevent.com/conference-lhistoire-du-hip-hop-a-travers-la-mode-urbx-220623

Autour de ce projet d’envergure, les initiatives artistiques foisonnent : galeries, ateliers d’artistes et boutiques de déco viennent compléter l’offre Maisons de Mode et font de ce quartier un véritable site dédié à la création.

Tout au long de l’année, des évènements font vivre Roubaix au rythme de la mode.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-22T19:00:00+02:00 – 2023-06-22T20:30:00+02:00

urbx conférence

Sidney Duteil