URBX Festival – Défilé de mode au Vestiaire Lundi 19 juin, 19h00 Le Vestiaire Entrée libre sur inscription

Dans le cadre du Festival des Cultures Urbaines “URBX” qui se tiendra du 13 au 25 juin 2023 à Roubaix et dans l’ensemble de la métropole lilloise, Maisons de Mode organise un événement à ne surtout pas manquer !

?️Le 19 juin à 19h – Le Vestiaire, 27 Rue de l’Espérance :

Maisons de Mode, Dans la rue la danse et Anti_fashion_project s’unissent pour proposer un défilé mêlant mode et danse.

Cet événement a pour but de mettre en lumière les créateurs labellisés et les jeunes talents de l’école de danse hip-hop historique Dans la Rue la Danse. S’en suivra un spectacle pensé par les danseurs professionnels Cecef et Sofiane Felouki.

Avec l’envie de réunir ces trois structures roubaisiennes, ce show est 100% MADE IN RBX : parce que les costumes des danseurs sont réalisés par les modélistes de l’atelier Maisons de Mode et que le casting mannequin “sauvage” est organisé par anti_fashion_project mettant en avant la jeunesse de notre ville.

Le Vestiaire 27 rue de l'Espérance 59100 Roubaix

Autour de ce projet d’envergure, les initiatives artistiques foisonnent : galeries, ateliers d’artistes et boutiques de déco viennent compléter l’offre Maisons de Mode et font de ce quartier un véritable site dédié à la création.

Tout au long de l’année, des évènements font vivre Roubaix au rythme de la mode.

2023-06-19T19:00:00+02:00 – 2023-06-19T21:00:00+02:00

