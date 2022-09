Street Sunday – Marché de créateurs Le Vestiaire Roubaix Catégories d’évènement: Nord

La friperie DIMENSION et Le Grand Bassin organisent le STREET SUNDAY : un marché de créateurs qui réunit acteurs de la culture urbaine (friperies, tattoo, artistes) Le Vestiaire 27 rue de l’Espérance, Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France

03 20 99 91 20 https://www.maisonsdemode.com https://fr-fr.facebook.com/Le-Vestiaire-Maisons-de-Mode-174259895929383/ Le Vestiaire accueille 3 structures colocataires : – Food : @foodlacantine – Les boutiques-ateliers Maisons de Mode : www.maisonsdemode.com – Le concept-store Le Grand Bassin : www.legrandbassin.fr @legrandbassin / contact: 06 35 29 77 80 Baptisé le « Street Sunday« , cet événement se déroulera au Vestiaire en co-organisation avec Le Grand Bassin (juste à côté du Musée de La Piscine) le dimanche 2 octobre de 11h à 19h !

Cet événement sur la thématique « sport et arts urbains » rassemble plusieurs acteurs de l’univers urbain sous forme d’un marché de créateurs. Venez vous amuser, découvrir et rencontrer des entrepreneurs locaux dans la thématique urbaine !

Au programme : créateurs, tattoo, friperies, bijoux, skateboard et bien plus encore !

De plus, qui dit premier dimanche du mois, dit « Open Roubaix » permettant à tout le monde de visiter gratuitement la nouvelle exposition du Musée de la Piscine. Rendez-vous au 27 Rue de l’Espérance à Roubaix le dimanche 2 octorbe.

