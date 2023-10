30 ans de création aux 3 Suisses Le Vestiaire Maisons de Mode Roubaix, 22 août 2018, Roubaix.

30 ans de création aux 3 Suisses 22 août – 21 octobre 2018 Le Vestiaire Maisons de Mode Entrée libre

Les 3 Suisses ont fait appel à de nombreux créateurs reconnus : Viviane Westwood, Martin Margiela, Sonia Rykiel, Kenzo, Yves Saint Laurent, Comme des garçons, … qui ont proposé à cette fameuse enseigne de vente à distance des pièces de prêt-à-porter exceptionnelles dont les modèles sont aujourd’hui conservés à La Piscine.

Cette dernière présentation au Vestiaire avant la réouverture du musée est l’occasion de présenter plusieurs de ces créations signées par les grands noms de la mode de la fin du XXe siècle.

Le Vestiaire Maisons de Mode 27 rue de l'Espérance Roubaix Roubaix 59100

15 boutiques-ateliers : 7 boutiques dans l’avenue Jean Lebas et 8 au sein du Vestiaire. Entrée libre

