Esmod, « les coups de cœur de La Piscine » 13 juin – 1 juillet 2018 Le Vestiaire Maisons de Mode Entrée libre

Chaque année depuis 2007, La Piscine décerne un prix « Coup de Cœur » à un jeune talent de la couture formé par ESMOD International Roubaix lors du grand défilé organisé en juin.

Des pièces de la collection du jeune créateur sont ainsi acquises par le musée pour intégrer le fonds mode de La Piscine. En juin, (re)découvrez ces jeunes talents !

Le Vestiaire Maisons de Mode 27 rue de l'Espérance Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France Le Vestiaire, vaste espace contigu au Musée La Piscine est un bâtiment rénové dans un esprit loft. Ce lieu accueille des boutiques-créateurs Maisons de Mode ainsi que des pop-up (boutiques éphémères). On y trouve également un bar-restaurant et un collectif de créateurs design et mode : le Grand Bassin.

15 boutiques-ateliers : 7 boutiques dans l’avenue Jean Lebas et 8 au sein du Vestiaire. Entrée libre

2018-06-13T12:00:00+02:00 – 2018-06-13T19:00:00+02:00

2018-07-01T12:00:00+02:00 – 2018-07-01T19:00:00+02:00