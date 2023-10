Marions-nous ! Le Vestiaire Maisons de Mode Roubaix, 19 mai 2018, Roubaix.

Marions-nous ! 19 mai – 10 juin 2018 Le Vestiaire Maisons de Mode Entrée libre

En mai, les robes de mariées s’exposent. Découvrez la magie de la mode nuptiale à travers la fantaisie et la sensibilité de créateurs originaux.

Le Vestiaire Maisons de Mode 27 rue de l'Espérance Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France 03 20 99 91 20 Le Vestiaire, vaste espace contigu au Musée La Piscine est un bâtiment rénové dans un esprit loft. Ce lieu accueille des boutiques-créateurs Maisons de Mode ainsi que des pop-up (boutiques éphémères). On y trouve également un bar-restaurant et un collectif de créateurs design et mode : le Grand Bassin.

15 boutiques-ateliers : 7 boutiques dans l’avenue Jean Lebas et 8 au sein du Vestiaire. Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2018-05-19T12:00:00+02:00 – 2018-05-19T19:00:00+02:00

2018-06-10T12:00:00+02:00 – 2018-06-10T19:00:00+02:00