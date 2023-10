Ballet aquatique Le Vestiaire Maisons de Mode Roubaix, 31 mars 2018, Roubaix.

Ballet aquatique 31 mars – 18 mai 2018 Le Vestiaire Maisons de Mode Entrée libre

Poissons, coquillages et crustacés se cachent dans les motifs des vêtements uniques sélectionnés à l’occasion du weekend festif de fermeture du musée dont le thème est le poisson d’avril.

Des créateurs de renom du XXe siècle tels qu’Ysa Du Piré, Popy Moreni, Elisabeth de Senneville et Agatha Ruiz de la Prada, célèbrent le monde aquatique lors de cette exposition. Véritable plongée sous-marine dans l’univers de la mode !

Le Vestiaire Maisons de Mode 27 rue de l’Espérance Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France 03 20 99 91 20 http://www.maisonsdemode.com https://www.facebook.com/maisonsdemodelilleroubaix/;https://twitter.com/maisonsdemode;https://www.youtube.com/user/maisonsdemodefr [{« type »: « link », « value »: « http://www.maisonsdemode.com/ »}] Le Vestiaire, vaste espace contigu au Musée La Piscine est un bâtiment rénové dans un esprit loft. Ce lieu accueille des boutiques-créateurs Maisons de Mode ainsi que des pop-up (boutiques éphémères). On y trouve également un bar-restaurant et un collectif de créateurs design et mode : le Grand Bassin.

15 boutiques-ateliers : 7 boutiques dans l’avenue Jean Lebas et 8 au sein du Vestiaire. Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2018-03-31T12:00:00+02:00 – 2018-03-31T19:00:00+02:00

2018-05-18T12:00:00+02:00 – 2018-05-18T19:00:00+02:00