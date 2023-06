Sortie de résidence Le Bal Ephémère Le Vesseaux-Mère Vesseaux Catégories d’Évènement: Ardèche

Vesseaux Sortie de résidence Le Bal Ephémère Le Vesseaux-Mère Vesseaux, 28 juillet 2023, Vesseaux. Sortie de résidence Le Bal Ephémère Vendredi 28 juillet, 19h30 Le Vesseaux-Mère Réservation conseillée (nombre de place limitées) Après 2 semaines de résidence autour de leur nouvelle création « le Bal éphémère », les artistes de Solsikke vous proposent une rencontre pendant laquelle elles partageront ces premiers moments de recherche. La sortie de résidence aura lieu sous forme d’impromptus aussi, au milieu d’un Bal Forro. Le Vesseaux-Mère 07200 VESSEAUX Vesseaux 07200 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « bonjour@vesseauxmere.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

