Cordes Pincées, Cordes Frottées en trio Dimanche 11 juin, 17h00 Le Vésinet Festival Les Classiques du Wood Cottage

Programme musical :

• Henriette Renié : Trio pour violon, violoncelle et harpe (1915) 25 mn

• Camille Saint Saens : Fantaisie Duo pour violon et harpe opus 124 (1907) 20 mn

• Max Bruch : 8 pièces (uniquement les 1 2 3 5 6 8), pour violon, violoncelle et harpe 30 mn

Avec Agnès Pyka, violon / Thibaut Reznicek, violoncelle / Nora Lamoureux, harpe

Mentions générales :

Production Ensemble Des Equilibres

Avec le soutien de la SPEDIDAM

L’ensemble Des Equilibres est membre de la FEVIS

L’ensemble Des Equilibres est conventionné par la DRAC Ile-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-11T17:00:00+02:00 – 2023-06-11T18:30:00+02:00

