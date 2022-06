Le (Very) Grand Plouf ! Die Die Catégories d’évènement: 26150

Die

Le (Very) Grand Plouf ! Die, 11 juin 2022, Die. Le (Very) Grand Plouf ! Camping Municipal Justin 74 Chemin du Pont Rompu Die

2022-06-11 13:00:00 – 2022-06-11 19:00:00 Camping Municipal Justin 74 Chemin du Pont Rompu

Die 26150 Le Grand Plouf fait son retour cette année les 10, 11 et 12 juin 2022 !

Au programme : la fameuse descente de bouée (les plus beaux styles récompensés),des spectacles tout public, des concerts, des animations foraines.. lecomitedesrejouissances@gmail.com Camping Municipal Justin 74 Chemin du Pont Rompu Die

dernière mise à jour : 2022-05-31 par

Détails Catégories d’évènement: 26150, Die Autres Lieu Die Adresse Camping Municipal Justin 74 Chemin du Pont Rompu Ville Die lieuville Camping Municipal Justin 74 Chemin du Pont Rompu Die Departement 26150

Die Die 26150 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/die/

Le (Very) Grand Plouf ! Die 2022-06-11 was last modified: by Le (Very) Grand Plouf ! Die Die 11 juin 2022 26150 Die

Die 26150