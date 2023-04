Visite du jardin de l’ancienne école à Sainte-Vertu Le Vertugadin Sainte-Vertu Catégories d’évènement: Sainte-Vertu

Visite du jardin de l’ancienne école à Sainte-Vertu Le Vertugadin, 4 juin 2023, Sainte-Vertu. Visite du jardin de l’ancienne école à Sainte-Vertu Dimanche 4 juin, 10h00 Le Vertugadin Entrée libre Partez à la découverte de ce jardin potager, organisé et géré en permaculture par un groupe d’habitants du village : les Vertujardiniers. Le Vertugadin 15 grande rue 89310 Sainte-Vertu Sainte-Vertu 89310 Yonne Bourgogne-Franche-Comté Jardin potager organisé et géré en permaculture par un groupe d’habitants du village soutenus par la Mairie, les Vertujardiniers. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Catégories d’évènement: Sainte-Vertu, Yonne Autres Lieu Le Vertugadin Adresse 15 grande rue 89310 Sainte-Vertu Ville Sainte-Vertu Departement Yonne Age max 99 Lieu Ville Le Vertugadin Sainte-Vertu

