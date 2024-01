LE VERTIGE THEATRE DE LA MADELEINE Paris, dimanche 17 mars 2024.

LE VERTIGEUne pièce d’Hadrien Raccah Mise en scène : Serge Postigo Avec Andy Cocq, Alexis Moncorgé, Anne-Sophie Germanaz et Arthur Fenwick Le Vertige raconte l’histoire de quatre amis d’enfance à un moment tout à fait particulier de leur existence : Tom, un trentenaire à qui tout a toujours réussi vient d’avoir un bébé. Et ce bébé est moche. Enfin, il est moche selon ses amis. Lisa, Marc et Benjamin vont-ils lui dire ce qu’ils pensent ? Doivent-ils lui dire ce qu’ils pensent vraiment ? Cet élément déclencheur ébranlera les piliers d’une amitié d’enfance, de ses petits mensonges, de ses petits non-dits qui lui ont servi de lien au fils des années. Si Benjamin est véritablement pris de vertige, nous découvrirons qu’il est loin d’être le seul qui a peur de tomber. Et que finalement, chacun s’accroche comme il peut.

Tarif : 16.00 – 48.00 euros.

Début : 2024-03-17 à 18:00

THEATRE DE LA MADELEINE 19 Rue Surene 75008 Paris 75