le vendredi 18 mars à 20:30

Elle vit tout par procuration. Parce que c’est moins risqué. Mais c’est une maladie, « un trouble de la rêverie compulsive ». Elle n’y peut rien, elle perd pied dans ses songes, jusqu’à ne plus distinguer le réel de l’imaginaire. Pourtant, il faudra bien qu’elle finisse par revenir à la réalité, afin de l’affronter, de la vivre pleinement. Mais la réalité n’est pas et ne sera jamais à la hauteur du fantasme. Que fera-t-elle alors ? Collectif Le Poulpe – Texte, mise en scène et musique : Jules Jacquet – Jeu : Delphine Meilland – Lumières : Paul Berthomé – Décors Paul Berthomé et Alexandre Hulak / La Charpente, lieu de création-

Tarif plein : 9 € / Tarif réduit : 4 €

Le Vertige des Girafes est le portrait d’une jeune femme seule, rêveuse et pas tout à fait adaptée au monde dans lequel elle évolue Espace Béraire La Chapelle st Mesmin La Chapelle-Saint-Mesmin Loiret

2022-03-18T20:30:00 2022-03-18T21:45:00

