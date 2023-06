Initiation aux sports nautiques et de nature Le Vert Gazon Fort-Mahon-Plage Catégories d’Évènement: Fort-Mahon-Plage

Somme Initiation aux sports nautiques et de nature Le Vert Gazon Fort-Mahon-Plage, 17 juillet 2023, Fort-Mahon-Plage. Initiation aux sports nautiques et de nature 17 – 21 juillet Le Vert Gazon Le camping est situé dans une des stations balnéaires les plus accueillantes de la côte picarde en Somme : Fort-Mahon. De nombreux loisirs et activités sportives sont proposés à proximité du camping. La semaine sera organisée de telle sorte à pouvoir effectuer des activités en pleine nature et d’autres activités nautiques. Journée type :

7h30-9h30 : Lever, petit-déjeuner et préparation

9h30-10h : Mise En Forme

10h-12h : Activité sportive

12h-12h30 : Temps Libre

12h30-13h30 : Repas

13h30-14h : Temps calme

14h-16h : Activités sportives

16h-17h : Goûter

17h-18h : Journal de bord

18h-19h : Douches

19h-20h30 : Repas

20h30-21h30 : Veillée sur différentes thématiques

21h30-22h : Brossage de dents & coucher. Les activités se font sur le site du centre, les enfants pourront s’initier au paddle, à la voile, au kayak, au bateau collectif ou encore au tir à l’arc. Le Vert Gazon fort mahon plage Fort-Mahon-Plage 80120 Somme Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://portail-animation.ufcv.fr/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-17T09:00:00+02:00 – 2023-07-17T23:59:00+02:00

Sports nautiques Voile

